The Dark Pictures Directive 8020 sera le 1er épisode de la Saison 2, ça se passera dans l'espace, 1er trailer

Si The Dark Pictures : The Devil in Me ne sortira que demain (18 novembre), certains ont déjà reçu leur exemplaire et sont même venus à bout du jeu. Fidèle à ses habitudes, Supermassive Games a glissé une scène post-générique qui se charge de présenter le prochain épisode ; en l'occurrence, il s'agira du premier de la Saison 2. Baptisé The Dark Pictures : Directive 8020, il se déroulera manifestement dans le vaisseau de reconnaissance Cassiopeia dirigé par le Commandant Stafford, et qui est sur le point de se rendre sur la planète Tau Ceti f. L'embarcation aurait subi quelques dégâts mais ceux-ci seraient mineurs, et le capitaine affirme que les techniciens procèdent aux réparations.







Tout semble aller pour le mieux donc, jusqu'à ce qu'un certain Thomas Carter alerte l'équipage que sa collègue Simms essaie de le tuer. Le décor est planté, et on ne vous cache pas que la perspective d'une aventure horrifique prenant place dans l'espace nous intéresse tout particulièrement. Pour mémoire, ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de Directive 8020 puisque cela fait maintenant plusieurs mois que l'on sait que la marque a été déposée le 31 janvier 2022 aux côtés de The Dark Pictures : Intercession, The Dark Pictures : The Craven Man, The Dark Pictures Presents : O Death et The Dark Pictures : Winterfold. Du coup, il y a de grandes chances que chacun d'eux compose la Saison 2 de la série d'anthologie de Bandai Namco Entertainment.



En attendant, on rappelle que The Devil in Me est prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One et PC.