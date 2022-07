The Dark Pictures The Devil in Me : un nouveau trailer terriblement angoissant, comme un parfum de Saw

The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me, le dernier épisode de la Saison 1 de la série d'anthologie de Supermassive Games, refait surface à travers un tout nouveau trailer fraîchement mis en ligne par Bandai Namco Entertainment. Une séquence de deux minutes qui permet de rappeler qu'à l'invitation d’un certain Granthem Du’Met, l’équipe de télévision de Lonnit Entertainment (dont l'une des membres est incarnée par l'actrice Jessie Buckley) accepte de visiter une reconstitution fidèle du château du tueur en série H. H. Holmes. Malheureusement pour eux, ils vont se rendre compte que le lieu n'est autre qu'un immense piège mortel élaboré par leur hôte à l'esprit détraqué. Une ambiance qui n'est pas sans rappeler Saw et les multiples supplices infligés aux victimes.







Comme c'est désormais une habitude avec Supermassive Games, les joueurs vont devoir faire des choix pour sauver leur peau, et surtout, en assumer les conséquences, quitte à ce que ça coûte la vie à l'un de leurs compagnons. Attendu pour l'automne prochain sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC, The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me est dès à présent disponible en précommande. D'ailleurs une Édition Animatronic Collector est en vente sur la boutique officielle de l'éditeur. Elle contient u



Enfin, on nous prévient qu'il y a également moyen de



précommander un nouveau diorama du Conservateur et un vinyle de la bande originale du jeu. Bon à savoir.



















































Enfin, on nous prévient qu'il y a également moyen de

n buste animatronique (11 cm), une carte postale et son enveloppe exclusives, une carte de visite de Lonnit Entertainment, et une carte de l’île où se trouve l’hôtel ; le tout pour 79,99 €.