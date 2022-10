The Devil in Me : l'actrice Jessie Buckley (32 ans) avoue n'avoir jamais joué à un jeu vidéo de sa vie

L'anthologie Dark Pictures va ouvrir un nouveau chapitre le mois prochain avec la sortie de The Devil in Me, quatrième et dernier épisode d'une Saison 1 comme l'a annoncé Bandai Namco Entertainment. Comme les précédents épisodes, le jeu a fait appel à de nombreux acteurs pour donner vie aux personnages et c'est de loin l'actrice Jessie Buckley qui sort du lot, puisqu'elle a été nominée aux Oscar 2022 pour son second rôle dans The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhal. Originaire d'Irlande, Jessie Buckley n'est peut-être pas encore très populaire en France, mais elle a du talent à revendre et une expérience à partager. Dans une interview découpée en deux parties, elle évoque ce nouveau challenge que de jouer via la performance capture, chose qu'elle n'avait jamais faite jusqu'à présent. Elle explique d'ailleurs n'avoir jamais touché à un jeu vidéo de sa vie, malgré son jeune âge de 32 ans. Elle évoque cependant une expérience plaisante, nouvelle, où elle a pu également réaliser plusieurs scènes de mort, puisque comme chacun sait, les jeux de Supermassives Games proposent tout un tas d'embranchements scénaristiques, bons comme mauvais. Dans The Devil in Me, elle incarne le personnage de Kate Wilder qui va se retrouver coincée dans un Château des Meurtres, en compagnie de son ex petit ami.



La sortie de The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me est attendue pour le 18 novembre 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et sur Steam.