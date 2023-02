The Day Before : 10 min de gameplay 4K ont été lâchées, l'ennui et le downgrade sont violents

Il est loin le temps où The Day Before faisait encore rêver les joueurs. Depuis plusieurs mois, ce MMO post-apo qui s'inscrivait entre The Last of Us et The Division anéantit ses chances de rester dans la wishlist des joueurs Steam. Alors qu'on apprenait il y a quelques semaines un report de 8 mois pour des raisons de changements de nom, voilà que le studio Fntastic vient de lâcher subrepticement une vidéo de 10 min de gameplay où il ne se passe littéralement rien à l'écran. Il s'agit d'une longue séquence dans laquelle une jeune militaire au legging un peu trop moulant se balade dans une ville complètement vidée de ses habitants. La direction artistique est générique au possible, le gameplay ne propose rien d'intéressant et les zombies ont une IA complètement dans les fraises. On ne sait pas trop de ce qui se passe dans la tête des développeurs, mais cette séquence de gameplay va sans doute générer une vague de refund auprès des joueurs un minium sensés. On passe plus de temps à contempler les décors et à personnaliser ses armes que faire quelque chose d'intéressant dans cette séquence surréaliste. Pour certains, c'est déjà le scam de l'année.La sortie de The Day Before (dont le nom doit changer) est attendue pour le 10 novembre 2023, si le jeu n'est pas annulé d'ici là...