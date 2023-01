The Day Before : un nouvel extrait avec Ray-Tracing et DLSS 3, la hype redescend fortement

Complètement disparu des radars avec une communication toujours aussi floue, The Day Before refait surface suite au CES 2023 de Las Vegas et la présence en force de NVIDIA au salon. Grâce au fabricant de cartes graphiques, on a en effet droit à un nouveau trailer, présentant quelques courtes séquence de gameplay où l'on peut voir des fusillades face à des ennemis qui courent tout droit sans vraiment réfléchir. Sans doute sont-ils déjà passés au stade de zombie un peu bébêtes, mais toujours est-il que ces nouvelles séquences ne nous rassurent en rien face à ce MMO ambiance post-apo The Last of Us, censé sortir le 1er mars 2023. Et pourtant, on n'a toujours rien vu ni testé de ce titre qui reste énigmatique et dont ces séquences semblent augurer d'un jeu de shoot très générique et sans la moindre personnalité. On espère fortement se tromper mais plus on en voit et moins la hype se fait ressentir. Et on ne va pas se mentir, elle est aujourd'hui au plus bas, malgré la présence de Ray-Tracing et de NVIDIA DLSS 3 dans le trailer...