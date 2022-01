The Day Before : un trailer de gameplay 4K avec du RTX pour ce croisement entre The Division et The Last of Us

Parmi les jeux qui ont fait le déplacement jusqu'à Las Vegas pour le CES 2022, il y a The Day Before qui revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau trailer de gameplay. Assez courte (une minute à peine), la vidéo est là avant tout pour officialiser le partenariat avec Nvidia et le fait que le titre profitera des technologies RTX Global Illumination et DLSS pour des graphismes encore plus époustouflants. Avec en prime un affichage en 4K, le titre développé par FNTASTIC espère toucher les joueurs qui ont aimé The Division et The Last of Us, ce dernier singeant fortement les titres d'Ubisoft et de Naughty Dog, de par son setting (New York dévasté par une pandémie) et ses zombies. Certains parlent même de plagiat quand on voit que le logo de The Day Before utilise la même typo et le même style visuel que celui de The Last of US.En attendant d'en savoir plus, sachez que le jeu arrive le 21 juin 2022 sur PC, le jour du retour de l'été. Parfait pour la rupture de ton avec l'ambiance du titre.