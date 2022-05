The Day Before : la sortie du jeu repoussée, les développeurs ont une bonne raison

Alors qu'il était censé sortir le 21 juin prochain, finalement, The Day Before n'arrivera pas avant le 1er mars 2023. C'est en effet ce qu'annoncent FNTASTIC et MYTONA par l'intermédiaire de nos confrères d' IGN , en expliquant avoir pris la décision de changer de moteur graphique. Ce choix implique donc de profonds changements sur le plan technique, d'où ce report de plusieurs mois."Des millions de gens ont ajouté The Day Before à leur wishlist (sur Steam, ndlr), ce qui en fait l'un des jeux les plus attendus au monde, est-il indiqué dans le communiqué. Conscients de l'immense responsabilité qui pèse sur nos épaules, mais également animés par une profonde gratitude, nous sommes ravis d'annoncer que The Day Before passe sur l'Unreal Engine 5. Cette transition vers un moteur graphique avancé et particulièrement adapté à l'open world rendra le gameplay de The Day Before encore plus incroyable. Du coup, nous vous informons que la nouvelle date de sortie du jeu a été fixée au 1er mars 2023."Si The Day Before est aussi attendu, c'est tout simplement parce ce MMO est présenté comme un subtil mélange entre The Last of Us et The Division. Des créatures assoiffées de sang donc, mais aussi des survivants prêts à défendre chèrement leur peau dans un monde hostile.