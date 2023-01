The Day Before : le jeu est repoussé pour une raison totalement saugrenue, certains joueurs n'y croient pas

Alors que sa hype s'étiole à chaque nouvelle vidéo, The Day Before a le regret de nous annoncer une mauvaise nouvelle : le jeu ne sortira pas le 1 mars prochain comme prévu, mais le 10 novembre 2023. C'est par le biais d'un message sur Twitter de la part du studio de développement que la nouvelle est tombée, expliquant que ce report est lié à un problème juridique. A en croire les développeurs, la marque "The Day Before" aurait été déposée par un particulier du nom de Sun Jae Lee aux Etats-Unis . L'homme n'a vraisemblablement aucun lien ni avec le studio ni avec le jeu, mais le nom lui appartient. Le studio Fntastic aurait découvert ce problème le 19 janvier 2023 lorsque Sun Jae Lee a pris contact avec le studio pour se plaindre de l'utilisation de sa marque. Résultat, la page Steam du jeu a été retirée, le studio doit trouver un nouveau nom pour son jeu, ce qui explique le report de la vidéo de gameplay qui devait arriver très prochainement. Pour de nombreux internautes, l'excuse ne tient pas la route, et certains y voient déjà un coup monté de la part des développeurs pour repousser le projet de plusieurs mois. D'autres voient un parallèle avec les créateurs d'Abandoned, qui ont manqué d'honnêteté dans leur communication. Sommes-nous en face d'une future arlésienne ou escroquerie ? L'avenir nous le dira...