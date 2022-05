The Callisto Protocol : y aura-t-il bien un lien avec PUBG ? La réponse du créateur du jeu

FYI @CallistoTheGame is its own story and world. It no longer takes place in the PUBG Universe. It was originally part of the PUBG timeline, but grew into its own world. PUBG is awesome, &we will still have little surprises for fans, but TCP is its own world, story and universe. — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 26 mai 2022

Si The Callisto Protocol semble déjà avoir un certain nombre de points communs avec Dead Space, il ne faudrait pas oublier qu'au moment de son annonce, le nouveau survival horror de Glen Schofield était censé être étroitement lié à PUBG. En effet, son studio Striking Distance a été fondé sous l'édige de PUBG Corporation, et a priori, l'une des clauses du deal stipulait que The Callisto Protocol devait se dérouler dans l'univers du célèbre battle royale. Un point sur lequel son créateur est revenu récemment par le biais d'un tweet."Pour votre information, The Callisto Protocol a sa propre histoire et son propre univers, explique-t-il. Le jeu ne se déroule plus dans le monde de PUBG. Si c'était l'idée de départ, finalement, il continue de grandir dans son propre univers. PUBG est un jeu incroyable, et nous réservons d'ailleurs quelques surprises aux fans. Mais encore une fois, The Callisto Protocol a son propre monde, sa propre histoire et son propre univers."On profite de l'occasion pour rappeler que nos confrères de Game Informer ont eu l'occasion d'approcher le jeu d'un peu plus près. Selon les premiers détails qui ont filtré , The Callisto Protocol sortira aussi sur Xbox One et PS4 - il n'avait été officialisé que sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC - les ennemis qui se dresseront sur le chemin de Jacob s'appellent les Biophages, il sera possible de déplacer des objets à distance comme dans Dead Space, et les développeurs visent toujours une sortie en 2022.