The Callisto Protocol : voilà le 3e épisode du documentaire, il est question d'impuissance et d'humanité

The Callisto Protocol en dévoilant le troisième épisode de la série documentaire qui, cette fois-ci, se focalise sur l'impuissance et l'humanité. "Généralement, l'impuissance et le désespoir vont de pair, explique la psychologue Andrea 'Drea' Letamendi. Les deux font référence à la perte de contrôle." Pour sa part, Robert Kirkman (le créateur de The Walking Dead), affirme qu'en tant que scénariste, il est important de mettre les personnages sous pression pour que, justement, le public ressente réellement cette impuissance et ce désespoir. "Mais en même temps, vous devez inclure un motif d'espoir dans votre histoire, sinon vous risquez de perdre l'intérêt du public", précise-t-il dans la foulée."Callisto n'est pas le genre d'endroit où peut naître l'espoir, prévient l'acteur Sam Witwer qui incarnera le Capitaine Leon Ferris. Au contraire, c'est un lieu où aucune issue ne semble possible. Et même si vous parveniez à vous en échapper, ce serait pour aller où ? Dans l'espace qui veut vous tuer plus que jamais ?" Bill Petro (directeur du développement), lui, pense qu'il est particulièrement intéressant de voir comment le héros Jacob Lee perd un peu de son humanité au fil de son périple parce qu'il est obligé de faire des choses qu'il n'aurait pas faites en temps en normal. Ça rejoint les propos de Scott Whitney (directeur créatif) qui indique que les personnages évoluent tout au long de l'aventure, et qu'à la fin, ce ne sont plus vraiment les mêmes personnes.On rappelle que la sortie de The Callisto Protocol est fixée au 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC, et que nos impressions sur le jeu se trouvent à cette adresse