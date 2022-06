The Callisto Protocol : une vidéo de gameplay flippante, c'est bien l'héritier de Dead Space

Extended Cut du trailer montré lors du dernier State of Play. Pour mémoire, on rappelle que The Callisto Protocol permettra d'incarner Jacob Lee qui devra survivre à une terrible infection s'étant propagée au sein de la prison de Fer noir située sur la lune morte de Jupiter. Sortie programmée pour le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.





Comme annoncé, Striking Distance Studios a profité de la conférence du Summer Game Fest 2022 pour dévoiler une première vidéo de gameplay de The Callisto Protocol. Si certains doutaient encore de la forte ressemblance entre le nouveau survival horror de Glen Schofield et Dead Space (dont il est le créateur), nul doute que la séquence présentée par le patron du studio les a définitivement convaincus. On retrouve l'ambiance à la fois glauque et crade des aventures d'Isaac Clarke, sans oublier les Biophages qui s'annoncent tout aussi redoutables que les Nécromorphes.Présent aux côtés du maître de cérémonie Geoff Keighley, Glen Schofield avait également emmené dans ses valises une version