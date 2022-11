The Callisto Protocol : le contenu du Season Pass dévoilé, Jacob Lee va souffrir mille morts

Watchtower Skin Collection.







Par ailleurs, le Season Pass donnera accès au bundle Riot qui, lui, demandera au joueur de faire face à des vagues de Biophages dans un mode éponyme. Gagner des crédits permettra d'améliorer les armes, voire d'en concevoir des nouvelles. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, les monstres auront droit à 12 animations de morts supplémentaires, le pack contenant également l' Engineer Skin Collection. Enfin - et c'est surtout le plus important - le Season Pass inclura une extension scénarisée qui fera la lumière sur des secrets terrifiants.



Par le passé, les développeurs de Strinking Distance Studios ont affirmé vouloir proposer des DLC pendant l'année suivant la sortie de The Callisto Protocol. Pour mémoire, le jeu est prévu sur Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5 et PC.

Ceux qui ont l'habitude de nous lire savent que c'est avec une grande impatience que nous attendons The Callisto Protocol, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'agit d'un survival horror, genre ô combien apprécié au sein de la rédac'. La seconde, c'est que cette nouvelle licence, on la doit à Glen Schofield, le créateur de Dead Space. Bref, même si sa sortie tardive (2 décembre) ne lui permet pas de figurer parmi les nommés des Game Awards 2022 (qui, on le rappelle, auront lieu le 8 décembre prochain), nul doute qu'il récoltera quelques prix lors de l'édition 2023.En attendant, on attire votre attention sur le Season Pass dont le contenu n'était pas encore connu. C'est maintenant chose faite grâce à Steam où le programme des réjouissances vient d'être dévoilé. Ainsi, on apprend que le sésame comprendra l'armure Outer Way en référence au groupe rebelle luttant contre la United Jupiter Company. Il y aura également un bundle "Contagion" dans lequel on pourra trouver un mode d'une difficulté extrême réduisant grandement le nombre de munitions et d'items destinés à soigner nos blessures, et s'accompagnant même d'un permadeath. Ce bundle renfermera aussi 13 animations de mort inédites et la