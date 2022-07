The Callisto Protocol : Glen Schofield (réalisateur) dévoile du gameplay inédit, c'est du Dead Space tout craché

The Callisto Protocol, comme en témoigne leur entretien avec Glen Schofield, à la fois patron du studio Striking Distance et réalisateur du jeu. D'une durée de 6 minutes, l'entretien est surtout l'occasion de découvrir des séquences de gameplay inédites qui montrent, si besoin était, que ce survival horror est une sorte de Dead Space 4 tant il présente des similitudes avec la série de Visceral Games. Il y a une forme de logique dans tout ça, compte tenu que Glen Schofield est justement le créateur de Dead Space.D'ailleurs, il en profite pour revenir sur la genèse de The Callisto Protocol. Plus concrètement, après la fin de sa collaboration avec Activision en 2018, il a ressenti le besoin de faire un break, notamment en allant s'exiler dans le désert de Tucson. C'est là-bas qu'il commence à griffonner quelques idées, plusieurs d'entre elles le menant finalement à The Callisto Protocol. Convaincu qu'une prison serait l'endroit idéal pour un jeu horrifique, il se tourne alors vers son équipe de scénaristes. De son propre aveu, un an et demi lui aura été nécessaire pour coucher sur papier le script du jeu. "Les niveaux doivent coller à l'histoire, explique-t-il. Parfois, vous en écrivez une, mais lorsque vous commencez à parler de gameplay, vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas comme vous l'auriez souhaité, que ce n'est pas fun. Du coup, vous devez ajuster l'histoire." Au final, très peu de retouches ont été apportées à l'idée initiale de Glen Schofield, même si la fin n'est pas exactement celle qui avait été imaginée au départ."Ce n'est pas comme si nous l'avions jetée à la poubelle, souligne-t-il. En fait, elle a évolué au fil du temps." Pour Dead Space, Glen Schofield reconnaît qu'il avait une idée claire, alors que pour The Callisto Protocol, s'il sait ce qu'il adviendra de Jacob Lee lors de la scène finale, la manière d'y arriver semble avoir fait l'objet de modifications. Pour mémoire, la sortie du jeu est fixée au 2 décembre prochain sur Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5 et PC.