Test Mario Strikers Football : des notes correctes mais pas transcendantes, revue de presse mondiale

Mario Strikers Battle League Football sur Nintendo Switch, un jeu particulièrement attendu puisque le dernier épisode date de 2007 (nous étions sur Wii encore) et que les fans étaient en manque de football décontracté. Après 15 ans d'attente, que vaut vraiment ce nouvel épisode ? A en croire Metacritic, qui réunit l'ensemble des notes obtenues dans le monde, Mario Strikers Battle League Football s'en tire avec des notes correctes mais loin d'être transcendantes. Au moment où l'on écrit ces lignes, le jeu obtient la note moyenne de 74% pour 53 reviews recensées . C'est un peu déceptif compte-tenu de l'attente suscitée, et les principaux reproches sont le manque de contenu au lancement (on s'en doutait un peu), l'absence de réelles nouveautés par rapport au précédent épisode et un jeu qui se dirige principalement vers le jeu multi et moins vers le jeu en solitaire. En attendant de vous livrer notre test, voici un condensé de toutes les notes dans le monde.