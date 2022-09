Mario Strikers Football : Pauline et Diddy King rejoignent le roster et c'est gratuit

Nintendo a profité du Nintendo Direct de ce mardi 13 septembre 2022 pour dévoiler le contenu de la Vague 2 concernant Mario Strikers Battle League Football, qui continue ainsi de s'enrichir. Après Daisy et Maskass en juillet dernier, c'est au tour de Pauline et de Diddy King de sortir des vestiaires et nous montrer comment ils se comportent chacun sur le terrain. Grâce une - courte - vidéo, on peut constater que Pauline fait partie de ces joueuses qui se montre plutôt véloce, mais peut néanmoins faire de gros dégâts avec ses tacles puissant. Sa super-attaque la représente plutôt bien puisqu'elle sort son micro et se met à chanter, tout en envoyant un missile en direction des cages. Quant à Diddy Kong, il est un personnage agile, avec une certaine technicité dans les mouvements et s'avère être un passeur d'une grande précison. Lorsqu'il passe en mode rage et qu'il décoche son super-tir, il n'hésite pas à prendre de l'élan avec son tonneau propulseur. On rappelle que ces deux personnages sont totalement gratuits et qu'ils font partie d'une mise à jour qui ajoute aussi des équipements inédits, un stage supplémentaire, des classements individuels basés sur les points, des options de personnalisation pour les supporters dans les gradins et des options d’effets sur les stades. Ça arrive quelque part en septembre.