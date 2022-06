Mario Strikers Football : une vidéo pour nous expliquer les commandes + les trucs & astuces

Sorti le 10 juin dernier sur Nintendo Switch, Mario Strikers Battle League Football a divisé la presse et les joueurs. Avec 74% de moyenne sur Metacritic côté presse et 4.5/10 pour le user score , on ne peut pas dire que le titre a fait l'unanimité. Parmi les gros reproches qu'on fait au jeu, c'est le manque de nouveautés véritables après 15 ans d'absence. Il est vrai que si Nintendo a placé quelques mécaniques de gameplay inédites (comme les items sur le terrain par exemple), on retrouve peu ou prou les mêmes sensations qu'en 2007. Visuellement, c'est le même feeling, le jeu n'a pas fait de bond graphique important, ce qui n'a pas aidé le jeu dans sa popularité. Mais c'est surtout le manque flagrant de contenu au lancement qui fâche les joueurs, ces derniers estimant que Nintendo a choisi une politique centré sur les mises à jour et les DLC pour maintenir la durée de vie sur la longueur. En attendant que des nouveautés viennent enrichir le contenu, Nintendo a publié une vidéo explicative afin de revenir sur les commandes du jeu, ses mécaniques et quelques trucs et astuces pour bien se comporter sur le terrain et gagner à coup sûr.