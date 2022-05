Mario Strikers Football : voici toutes les dates pour participer à la démo en ligne

Mario Strikers Battle League Football, voici les dates et les horaires des parties en ligne :

Absente depuis près de 15 ans, la série des Mario Strikers Football va revenir avec un épisode Switch fortement attendu. Si l'on vous a d'ores et déjà donné nos impressions postives lors de notre preview , sachez qu'il sera possible de jouer au jeu en avant-première, avant sa sortie officielle le 10 juin 2022. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur l'eShop de Nintendo et de télécharger gratuitement la démo qui permet d'accéder aux parties en ligne. Le mode "Entraînement" sera lui aussi disponible, sachant qu'il est indispensable pour à apprendre les bases du jeu, et toutes les subtilités de gameplay qui vous attendent. Afin de ne rien manquer du programme

- Samedi 4 juin : de 5h à 6h

- Samedi 4 juin : de 13h à 14h

- Samedi 4 juin : de 21h à 22h

- Dimanche 5 juin : de 5h à 6h

- Dimanche 5 juin : de 13h à 14h

- Dimanche 5 juin : de 21h à 22h





Rappel : il est possible de jouer et de s'affronter en équipe, d'autant que chaque équipe peut être constituée de 2 consoles Nintendo Switch, et un maximum de 2 joueurs peut rejoindre l’équipe depuis chaque console, ce qui permet de se rejoindre avec un maximum de 4 joueurs par équipe. Il est aussi possible de former une alliance avec des joueurs aléatoires ou des amis en ligne. Nintendo en profite pour préciser que les personnes qui sont abonnées au service Nintendo Switch Online peuvent bénéficier d’une période d’essai gratuite de 7 jours, et ce même si une autre période d’essai gratuite a été utilisée par le passé. Nintendo grand prince. Allez, pour finir, on vous partage du gameplay maison capturé lors de notre passage chez Nintendo.