Mario Strikers Battle League Football : du gameplay avec un véritable commentateur TV, le résultat est vraiment sympa

Mario Strikers Battle League Football susceptible d'intéresser les amoureux du ballon rond. En effet, d'une durée de quasiment sept minutes, la séquence est animée par un véritable commentateur TV dont l'identité n'a pas été précisée par Nintendo. Néanmoins, on pense qu'il s'agit de Xavier Domergue qui, après avoir officié chez beIN SPORTS, oeuvre désormais chez M6. Connu pour être le sosie vocal de Grégoire Margotton, il met clairement du coeur à l'ouvrage en soulignant les actions des uns et des autres. Et à lire les commentaires, l'initiative est plutôt bien accueillie.



On vous laisse regarder tout ça tranquillement en rappelant que la sortie de Mario Strikers Battle League Football est fixée au 10 juin prochain sur Nintendo Switch.





Nintendo a mis en ligne une toute nouvelle vidéo de gameplay de