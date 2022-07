Mario Strikers Battle League Football : Daisy et Maskass débarquent en DLC, présentation en vidéo

Sans doute l'une des plus grandes déceptions de cette moitié 2022 sur Nintendo Switch, Mario Strikers Battle League Football a été pointé du doigt par son manque de contenu et de réelles nouveautés. Bâti quasiment comme un jeu service, le titre de Nintendo a évidemment prévu son coup et va s'enrichir de deux nouveaux personnages, dès le 22 juillet prochain. Une mise à jour entièrement gratuite permettra en effet de mettre la main sur Daisy et Maskass dans ce qu'ils appellent la "Vague 1", et qui proposera en sus un nouveau terrain de foot et des équipements supplémentaires. Si Daisy se révèle être plus technique que la moyenne, Maskass est un personnage plutôt équilibré et passe-partout. L'un comme l'autre sont présentés dans ce nouveau trailer qui détaille tous les ajouts de la Vague 1. Autrement, vous pouvez retrouver notre test juste ici.