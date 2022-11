Test God of War Ragnarök : la presse s'incline devant le jeu, voici toutes les notes dans le monde

God of War Ragnarök fait donc aussi bien que son illustre ainé il y a quatre ans. Il devient tout simplement le jeu PS5 le mieux noté de 2022 et part donc à la chasse à la statuette du meilleur jeu de l'année. Parviendra-t-il à passer devant Elden Ring, et ses 96% de moyenne sur Metacritic, sachant que le titre de FromSoftware est aussi un concurren de taille pour le prix ? Rendez-vous le mois prochain pour la cérémonie des Game Awards.



God of War Ragnarök, sans doute le jeu le plus attendu de l'année. Un pari on ne peut plus risqué, pour ne pas dire casse-gueule, pour les développeurs de Santa Monica Studios qui se devaient de faire aussi mieux que le God of War de 2018. Quatre ans de développement auront été nécessaires pour continuer l'aventure de Kratos et de son fils Atreus sur les terres nordiques, avec cette menace du Ragnarok qui pèse sur leurs épaules. La pression était immense, mais les équipes de Cory Barlog peuvent être soulagé, God of War Ragnarök est bel et bien la suite qu'on attendait toutes et tous. Non seulement, il transcende la recette de 2018, mais se permet aussi de renouveler certains aspects du gameplay, tout en offrant des surprises inattendues. Avec 94% de moyenne sur Metacritic , calculés sur la base de 112 reviews dans le monde,