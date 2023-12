Test Astérix et Obélix : Baffez-les Tous 2 : ce n'est pas une suite, mais un DLC (mal) déguisé

Le Test

Le mois de novembre vient de s'achever et il restait un dernier jeu du catalogue de Microids à tester, à savoir Astérix & Obélix Baffez-les Tous 2, la suite de la très belle surprise sortie en 2021, développée par Mr Nutz Studio. Disponible depuis le 30 novembre 2023, ce 2è épisode aurait dû améliorer la formule, corriger les défauts et nous surprendre davantage, mais la malédiction 2023 de Microids a malheureusement frappé une fois encore. Oui, ce Astérix & Obélix Baffez-les Tous 2 n'est pas à la hauteur de nos espérances, ni même du premier épisode, et brisons le suspense tout de suite : non ce n'est pas une suite, mais un simple DLC déguisé. Mal déguisé en plus...

Décidément, Microids aura tout raté cette année. Hormis Le Crime de l'Orient Express sorti en octobre et qui a été plutôt bien accueilli, tous les jeux 2023 de l'éditeur français auront été une grande désillusion. Moi qui pensais que Astérix & Obélix Baffez-les Tous 2 allait au moins sauver la mise, et bien c'est raté. Et pourtant, il y avait des signes avant-coureurs de cette petite déception, comme cette absence totale de communication autour du jeu. En effet, pas de preview, très peu de vidéo promotionnelle également, on avait l'impression que Microids essayait de cacher quelque chose. Et pour cause, tout ce qui faisait le charme du premier Astérix & Obélix Baffez-les Tous a été anéanti dans cette pseudo suite. Non clairement, avec ce que je vais vous montrer, vous allez vite comprendre qu'il ne s'agit pas d'une suite, mais d'un DLC qui a été développé en 6/8 mois à tout casser. Non, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que le premier épisode est sorti en décembre 2021 que cela fait 2 ans que Mr Nutz bosse dessus. Loin de là même, puisque je vous rappelle que l'année dernière, le studio de Philippe Dessoly et de Pierre Adane a sorti le remake de Joe & Mac, et du coup, ce n'est qu'après que le développement d'Astérix & Obélix Baffez-les Tous 2 a été lancé, visiblement avec beaucoup moins de moyens que le premier épisode...







CTRL + C / CTRL + V





On va commencer par les points positifs, parce qu'il y en a évidemment, et ils sont de l'ordre graphique. Visuellement, c'est toujours aussi beau et agréable à regarder, on va pas se mentir. Les sprites des personnages sont toujours aussi énormes, les environnements toujours aussi détaillés et il y a toujours autant de Romains ou d'ennemis à éliminer par grappes. On reste en terrain connu, mais le plaisir de retrouver cette DA et le coup de crayon de Philippe Dessoly et de ses équipes est restée intacte. L'histoire quant à elle, est assez basique, pour ne pas dire anecdotique. C'est l'arrivée de Goudurix dans le village gaulois qui va pousser Astérix, Obélix et Idéfix à se rendre jusqu'à Rome et faire face à César. Le neveu d’Abraracourcix est en effet soupçonné d’être mêlé au vol de l’Aquila de Lutèce, qui aurait été orchestré par son père Océanonix. Une bonne excuse pour nous emmener dans de nouvelles contrées et la promesse d'un voyage dans plusieurs pays différents. De ce point de vue là, Astérix & Obélix Baffez-les Tous 2 ne faillit pas et nous emmène dans des lieux inédits. Mention spéciale d'ailleurs à Lutèce qui regorge de monde et qui permet surtout de mettre en lumière les principaux problèmes de cette suite. Sans doute en raison d'un manque évident de temps, Mr Nutz Studio va abuser du copié-collé dans cette suite. Certains décors, comme ceux de Lutèce sont composé de /6 personnages à tout casser, mais qu'on va placer dans des situations différentes. Avec les bras sur les hanches, en train de tenir un panier, de dos, en train de parler ou de hurler, certes il y a de la variété dans les quelqes animations, mais ce sont littéralement les mêmes personnages. Ok, le côté foule peut faire illusion, maiss si on s'attarde un peu quelques secondes, on s'aperçoit du subterfuge. Pire, certains ennemis qu'on va combattre durant toute l'aventure ont même été utilisés comme personnages inertes de décor. Si seulement ces derniers étaient inédits, on aurait pu fermer les yeux, mais là encore, Mr Nutz Studio n'a fait que reprendre les assets du premier épisode, recyclés jusqu'à l'abus dans cette suite.







NEWBIES FIRST



Pendant les 3-4h de jeu qui vous seront nécessaires pour finir l'aventure, vous aurez littéralement 3 ennemis totalement nouveau et il faut attendre les 3/4 du jeu pour les rencontrer, puisqu'il s'agit de nouveaux Vikings. On se rappelle avoir pointé du doigt qu'il n'y avait qu'un seul type d'ennemi Viking dans le 1er épisode, visiblement les développeurs nous ont écoutés. C'est très flatteur, et on les remercie si c'est bien le cas, mais en réalité, sur les 3 "nouveaux" ennemis Viking, il n'y en a qu'un seul qui ait été dessiné, puisqu'il s'agit du même personnage qui a juste un faciès différent. Leurs animations et leur pattern étant en tous point identiques. Là où Astérix & Obélix Baffez-les Tous 2 sombre dans la facilité, c'est qu'il n'y a plus aucune règle pour affronter les ennemis. Dans le premier épisode, chaque niveau, chaque région proposait son lot d'ennemis adaptés. Les Romains dans les forêts ou à Rome, les pirates sur le bateau-pirate, les Gladiateurs dans le Colisée, les Vikings dans les contrées nordiques, etc etc. Dans cette suite, tout est mélangé, il peut y avoir des Romains, des pirates, des Vikings et même des Gladiateurs sans aucune raison valable. Les devs n'en ont plus rien à foutre, du moment qu'on peut taper dedans. Et très vite, le sentiment de jouer au même jeu qu'il y a deux ans se fait ressentir.









Une évidence quand vient le moment d'analyser le gameplay, qui n'a malheureusement pas bougé d'un iota. Je sais que le gameplay avait été critiqué par d'autres confrères qui estimaient que le jeu manquait de possibilités en termes de combos, ce qui est vrai, mais le jeu se rattrapait par son système de vagues importantes d'ennemis à éliminer, et cette façon de gérer ce flux importants pour ne pas se faire submerger. Pour le coup, c'est toujours aussi plaisant d'éclater les Romains comme si c'était des quilles de bowling, mais forcément, quand on parle de "2", d'une suite donc, on s'attend évidemment à des nouveautés. Et pour le coup, il n'y en a pas dans Astérix & Obélix Baffez-les Tous 2. Alors oui, les développeurs nous diront qu'ils ont rajouté des furies, mais l'exécution manque clairement de finition. En gros, une fois que la barre de pouvoir est au maximum, il est possible en appuyant sur L1 + R1 de déclencher une super-attaque. Astérix se tranforme en toupille et va scroller tout l'écran, tandis que Obélix fait tomber une pluie de menhirs. Le problème, c'est que le rendu est loin d'être satisfaisant, notamment en ce qui concerne Astérix qui devient méconnaissable et parcourt l'écran un peu n'importe comment, au doigt mouillé. Ce n'est pas très impactant et la pauvre mise en scène qui fige l'écran et fait disparaître en plus le son n'aide pas non plus cette feature qui donne clairement le sentiment d'avoir été rajouté à l'arrache. Il y avait tellement mieux à proposer. Et que dire de cette mécanique nouvelle qui permet à nos 2 Gaulois de prendre en accélération ? Un halo lumineux entoure alors nos deux héros et leurs déplacement est multiplié par trois, donnant le sentiment d'invincibilité, alors que ce n'est pas du tout le cas. Au moindre coup reçu, on perd de l'énergie. Sérieusement, c'était quoi le projet avec cette feature ? On n'a clairement pas compris.









D'ailleurs, l'ajout de ces super-attaques n'apportent in fine pas grand-chose puisque la difficulté de cet Astérix & Obélix Baffez-les Tous 2 a été drastiquement réduite, au point même qu'il est désormais difficile de mourir. L'une des mécaniques un peu frustrante du premier épisode a été retiré, c'est un bon point, et désormais, la mort d'Astérix ou d'Obélix n'entraîne pas le game over total, on passe alors au 2è personnage. On peut toujours switcher à la volée d'ailleurs, et à chaque nouveau niveau, vos deux Gaulois retrouvent entièrement leur santé. On imagine que Mr Nutz Studio a fait ça pour faciliter le public le plus jeune, mais ce manque de challenge a malheureusement été revu un peu trop à la baisse. A tel point qu'il est 1/ difficile de mourir maintenant et que 2/ on finit le jeu assez rapidement. En ligne droite, il est possible d'arriver jusqu'à César en l'espace de 3h/3h30 grand max, ce qui est 3 fois plus court que le premier épisode. Il y a moins de niveaux également, ce qui diminue certes le côté redondant et répétitif de la formule, mais Microids et Mr Nutz Studio sont allés trop loin dans la facilité. Pareil, avec cette suite, on pensait que les développeurs allaient rajouter plus de boss, histoire de combler les lacunes du premier épisode, mais là aussi, c'est la déception, puisque les gros ennemis de fin de niveau se comptent sur les doigts d'une main. Pire, certains d'entre eux sont carrément des redites des boss du premier épisode, ce qui prouve une fois encore que Mr Nutz Studio n'avait pas le temps de gérer correctement cette suite. Autre preuve d'un manque flagrant de temps pour faire une suite : le level design qui n'a pas vraiment de sens. Alors vous allez me dire qu'on parle d'un beat'em all et que la construction des niveaux n'est pas ce qu'on va retenir dans un jeu comme ça. Vous avez raison, mais comme Astérix & Obélix Baffez-les Tous 2 abuse des va-et-vient et propose une progression pas toujours très lisible, impossible de ne pas évoquer ce défaut qui pourtant d'était pas aussi flagrant dans le premier épisode. Là encore, on sent le manque de temps de production.