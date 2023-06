Astérix et Obélix Baffez-les Tous 2 : voici les 1ères images, c'est toujours aussi beau !

Au niveau de l'histoire, il sera question de l Astérix et Obélix Baffez-les Tous 2 . C'est son producteur, Julien Hubert, qui nous faisait le reveal à l'issue de notre grosse interview à propos de Goldorak Le Festin des Loups, elle aussi réservée à notre média. Quelques mois d'attente plus tard, voilà que le jeu est officialisé un peu partout dans le monde, avec en prime les toutes premières images du jeu. La sortie du jeu est même déjà calée pour novembre prochain (un gros mois de sortie pour Microids), ce qui signifie que cette suite arrivera deux ans après le premier épisode. Il ne faudra d'ailleurs pas s'attendre à de grands changements visuels, puisque le moteur et les dessins sont restés identiques, ce qui n'est pas forcémet dérangeant quand on sait que le premier opus était déjà une merveille graphique. C'est toujours Mr Nutz Studio qui est aux commandes et on espère en revanche que le rythme du jeu s'est amélioré (moins de passages sur le bateau pirate svp) et que le gameplay s'est également étoffé. On se rappelle que le jeu misait davantage sur le flux des ennemis à gérer plutôt que les combos à réaliser.Au niveau de l'histoire, il sera question de l

Si vous êtes allés jusqu'au bout de notre itw consacrée à GOLDORAK avec Julien Hubert et Nourdine Mohammed Saad, alors vous êtes déjà au courant : ASTÉRIX & OBÉLIX BAFFEZ-LES TOUS 2 est en cours de production.



Rappelez-vous, en février dernier, Microids nous annonçait en totale exclusivité l'existence d' ’Aquila de Lutetia, le précieux emblème en or des légions romaines, qui a été volé et qui a jeté un innocent en prison ! Sans surprise, Astérix et son compère aux os lourds décident de mener l'enquête promet de mener l'enquête et se rendent alors à Lutèce qu'ils vont essayer de régler cette histoire. En leur absence, c'est Goudurix qui va assurer la sécurité du village. Sortie prévue pour novembre sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.