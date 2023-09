Astérix et Obélix Baffez-les Tous 2 : enfin la vidéo de gameplay, il y a de la nouveauté

Astérix et Obélix Baffez-les Tous 2 est toutefois un jeu qui a pris son temps pour déployer sa campagne marketing. On a certes eu quelques captures d'écran et un communiqué de presse en juin dernier pour l'annoncer officiellement après notre avant-première, mais depuis, rien du tout. Il aura fallu attendre la fin du mois d'août pour que Microids se décide enfin à nous révéler la première vidéo de ce beat'em all qui fera suite au premier épisode sorti en 2021 (et oui, déjà !). L'occasion de constater que les graphismes en 2D, réalisés à la main par Philippe Dessoly, sont toujours aussi séduisants et ultra fidèle à la bande dessinée. On va évidemment retrouver Astérix et Obélix, et on espère incarner d'autres personnages dans cette suite. Dans tous les cas, d'après les informations que nous avons obtenues, ce deuxième épisode a enrichi son gameplay avec de nouveaux coups que nos Gaulois peuvent charger pour que les attaques sent plus puissante. Mieux, on apprend que nos deux héros disposent désormais d'un mode Furie, qui il est vrai, aurait dû être dans le premier épisode. Astérix et Obélix peuvent également détruire certains éléments du décor et ramasser certains objets pour en faire des armes de fortune. Là aussi, dans un beat'em all standard, c'est un peu la base.







Quant à l'histoire, il est indiqué que Astérix et Obélix vont repartir en vadrouille à cause de

Annoncé en exclusivité sur Jeuxactu en février dernier,Goudurix qui a besoin de leur aide, notamment pour sauver son père, Océanonix, qui a été emprisonné pour un vol qu'il n'a pas commis… Il est en effet accusé d'avoir dérobé l’Aquila de Lutetia, le précieux emblème en or des légions romaines, et du coup jeté en prison ! Nos deux Gaulois prennent ainsi la route de Lutèce, sachant qu'ils traverseront d'autres environnements, comme des ruines mystérieuses nichées au cœur de la forêt, en passant par un camp romain, jusqu'à la majestueuse Lutèce... On espère que cette fois-ci les séquences sur le bateau pirate seront moins nombreuses et moins pénibles...La sortie de Astérix et Obélix Baffez-les Tous 2 a été annoncée également, elle est attendue pour le 30 novembre 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.