Astérix et Obélix Baffez-les Tous 2 : Microids avance la sortie et lâche du gameplay en 4K

Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! 2 est une bonne nouvelle qu'on s'empresse de partager. Le jeu sera en effet disponible dès le 13 novembre prochain en version numérique, tandis que les éditions physiques gardent la date du 30 novembre 2023. De quoi permettre de jouer en avance aux nouvelles aventures de nos deux Gaulois en 2D, toujours chapeautées par Mr Nutz Studio. Concernant les nouveautés, Microids reste assez flou et n'évoque que rarement ce qui a changé par rapport au jeu de 2021. De notre côté, on espère plus de combos à réaliser, des pouvoirs à déclencher, des niveaux inédits et surtout un rythme mieux maîtrisé, et s'il vous plaît l'abandon des allers et retours absolument ennuyeux sur le bateau-pirate. De toutes les façons, on le saura assez rapidement puisque le jeu arrive dans quelques semaines. Voici un nouveau trailer de gameplay de près de 2 minutes, chose trop rare chez Microids. Haha !





Parce qu'on a plutôt l'habitude des retards intempestifs et des reports réguliers, apprendre que Microids avance la date de sortie d'