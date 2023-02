Astérix et Obélix Baffez-les Tous 2 : Microids nous annonce la suite en exclusivité, 1ers détails

consciencieuses

Astérix et Obélix Baffez-les Tous ! est en cours de production. C'est la même équipe qui est à l'oeuvre, avec Mr Nutz Studio au développement et Microids à la productoin, sachant que Julien Hubert rempile au poste de producteur. Si les informations restent assez confidentielles pour le moment, nous pouvons en revanche vous dire que les développeurs ont recueilli les reproches du premier épisode pour faire une suite plus ambitieuse et mieux affinée. On sait par exemple qu'il y aura moins de niveaux et plus de possibilités de combo. Evidemment, Astérix et Obélix rempileront, mais on devrait aussi découvrir de nouveaux personnages. Pour l'heure, aucune date de sortie n'est mentionnée, mais on peut vous affirmer que ce Astérix et Obélix Baffez-les Tous 2 (nom de code) sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.



Voici l'annonce faite à la fin de notre vidéo par celui qui se faisait appeler Julo du temps où il était encore journaliste de jeux vidéo.





