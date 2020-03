Tell Me Why : le nouveau jeu ambitieux de Dontnod détaille sa durée de vie

Prochain jeu du talentueux studio Dontnod Entertainment, Tell Me Why se fait encore discret mais sort petit à petit de l'ombre en disséminant quelques informations croustillantes : aujourd'hui, c'est vers le Discord officiel des développeurs parisiens qu'il fallait se tourner puisque ces derniers ont détaillé la durée de vie de leur nouveau bébé.Comme vous le savez certainement, il s'agira d'un jeu épisodique : il y aura donc trois chapitres, publiés à quelques semaines d'intervalle. Visiblement, chacun d'entre eux durera entre deux à trois heures, si ce n'est plus pour les "completionnistes" : cela nous donne donc, en faisant une moyenne franche, une longévité totale de huit heures. C'est correct, certainement nécessaire si le rythme et l'écriture suivent.Pour rappel, Tell Me Why sortira exclusivement sur PC et Xbox One et nous contera l'histoire des jumeaux Alyson et Tyler, ce dernier étant le premier personnage transgenre du jeu vidéo (dont vous pouvez retrouver des infos sur la conception ici ). Dans l'ambiance neigeuse d'une petite ville d'Alaska, la fratrie devra alors explorer son passé, ses remords et ses espoirs pour une trame que l'on espère tout aussi poignante que les précédentes productions du studio français. Rendez-vous cet été pour la sortie du premier épisode.