Tell Me Why : le premier épisode du jeu devient gratuit sur Xbox One et PC

Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir Tell Me Why seront certainement intéressés d'apprendre que le premier épisode est dès à présent disponible gratuitement sur Xbox One et PC. C'est en effet ce que DONTNOD Entertainment annonce via Twitter, en prenant soin de rappeler que le jeu est composé de trois chapitres.Par ailleurs, on s'aperçoit que Tell Me Why est proposé à prix réduit sur Steam (8,39€ contre les 16,79€ habituels) et le Microsoft Store (9,99€ contre 19,99€), et ce jusqu'au 12 mars. Le moment où jamais de se laisser tenter donc, sachant que le jeu fait partie du Xbox Game Pass.Pour mémorie, l'histoire de Tell Me Why tourne autour du destin de Tyler et Alyson Ronan, des jumeaux qui se retrouvent dix ans après avoir été séparés. Notre test se trouve à cette adresse