Tell Me Why : le trailer du Xbox Games Showcase, la date de sortie enfin annoncée

le jeu mettra en scène les jumeaux Tyler et Alysson dans une petite ville d'Alaska nommée Juneau. Ils devront s'appuyer sur leurs liens extraordinaires pour déterrer des souvenirs sombres de leur enfance troublée. Comme toujours avec DONTNOD Entertainment, chacun d'eux sera jouable, ce qui devrait apporter de la profondeur au gameplay. N'oublions pas que Tell Me Why sera une aventure épisodique, le studio s'étant toutefois limité à trois chapitres pour que l'attente entre chaque épisode soit la moins longue possible.



Tell Me Why sortira donc le 27 août prochain sur Xbox One et PC. C'est en effet ce qu'a annoncé DONTNOD Entertainment lors du Xbox Games Showcase, en dévoilant un tout nouveau trailer. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que