Tekken 8 : un teasing qui ne laisse place à aucun doute, voici la vidéo

L'EVO 2022 aura été le théâtre de nombreuses annonces cette année et du côté de Bandai Namco Entertainment, c'était le moment idéal pour évoquer l'avenir de Tekken. Katsuhiro Harada, le producteur de la série, a dévoilé une mystérieuse vidéo dans laquelle on nous tease l'avenir de la franchise. Courte, la vidéo a toutefois fait exploser de joie toutes les personnes présentes dans la salle de l'EVO qui sait pertinemment que c'est de Tekken 8 qu'on parle. Evidemment, Harada n'a pas souhaité confirmé la chose, mais difficile de ne pas y croire. Car si la vidéo ouvre sur une cinématique du premier Tekken sur PS1, où Kazuya jette le corps de son père Heihachi du haut d'une falaise, la transition vers un modèle 3D récent a de quoi susciter de l'intérêt. C'est d'autant plus évident quand on sait que Tekken 7 est sorti en 2015 et que beaucoup attendent désormais une suite au lieu des mises à jour et des rééquilibrages habituels. Peut-être devrons-nous patienter jusqu'aux Game Awards en fin d'année, puisque le compte de l'événement s'est permis un petit post pour renforcer la nouvelle.