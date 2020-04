Tekken 7 : un 50e personnage va intégrer le jeu, le site officiel affiche sa silhouette

Non, Bandai Namco Entertainment n'en a pas fini avec le roster de Tekken 7. En effet, le site officiel du jeu (Europe) affiche depuis peu une mystérieuse silhouette qui fait comprendre qu'un 50e personnage est dans les tuyaux. Bizarrement, lorsque l'on jette un oeil aux pages américaine et japonaise, le casting s'arrête à Fahkumram, le 49e combattant. Bien évidemment, les fans tentent déjà de deviner l'identité du protagoniste, mais avec aussi peu d'éléments sous la main, c'est quasiment mission impossible. Certains parviennent toutefois à distinguer un col retourné, mais il pourrait très bien s'agir d'une silhouette lambda en attendant l'annonce officielle.Quoi qu'il en soit, on rappelle que Tekken 7 dispose de trois Season Pass et qu' une nouvelle mise à jour a été déployée récemment pour massacrer un peu plus Leroy Smith.