Tekken 7 : une nouvelle mise à jour, Leroy Smith prend cher

Les possesseurs de Tekken 7 peuvent, dès maintenant, profiter d'une nouvelle mise à jour. C'est Bandai Namco Entertainment qui l'annonce sur Twitter, en prenant le temps glisser le change log du patch 3.31 à cette adresse . Considéré comme cracké par la plupart des joueurs, Leroy Smith se fait encore une fois nerfer assez salement ; sans doute le prix à payer pour éviter qu'il ne soit banni des compétitions officielles.D'ailleurs, Katsuhiro Harada indique que lui et ses équipes avaient prévu un plus grand nombre de changements dans le cadre du Tekken World Tour 2020, mais que les conditions de travail actuelles - dues au coronavirus - ralentissaient fortement la productivité du staff. Résultat : entre 25 et 30% du travail a été accompli. Il n'est donc pas impossible que la prochaine mise à jour soit de plus grande envergure que celle d'aujourd'hui.