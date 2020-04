Switch : le point sur les comptes qui ont été piratés, les données bancaires pas concernées

la validation en deux étapes et de réinitialiser leur mot de passe, sachant qu'il n'y a plus moyen de se connecter à un compte Nintendo via un identifiant Nintendo Network. Transparent, Big N avoue que les premiers signalements remontent à début avril, avant que le phénomène ne prenne de l'ampleur.



Compte tenu de l'importance de certains montants, les dirigeants se sont engagés à dédommager ceux qui ont fait l'objet d'achats frauduleux sur les stores de la maison. " Pour la suite de l'enquête, et afin de décourager les futures tentatives de connexions non autorisées, nous ne ne révélerons aucune autre information sur les méthodes employées pour obtenir un tel accès frauduleux", conclut Nintendo.

Plus tôt cette semaine , nous apprenions que des possesseurs de Switch s'étaient fait pirater leur compte, les hackers ayant effectué des achats frauduleux via PayPal. Aujourd'hui, Nintendo a décidé de faire le point sur cette affaire via un communiqué officiel , où il est mentionné que les attaques concernent quelque 160 000 comptes. Par ailleurs, le constructeur japonais précise que les pirates sont passés par les anciens identifiants Nintendo Network (NNID) utilisés autrefois sur Wii U et 3DS pour commettre leurs délits, et accéder à certaines informations personnelles tant qu'à faire."La bonne nouvelle" si l'on peut dire, c'est que les données bancaires sont épargnées : la date de naissance, le pays de résidence, l'adresse mail, ou encore le nom sont les principaux éléments touchés. Pour éviter de nouveaux désagréments - et comme nous vous l'indiquions déjà - la firme de Kyoto conseille aux joueurs de privilégier dorénavant