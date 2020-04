Switch : des comptes piratés via PayPal, Nintendo alerte les joueurs

Si la PS4 est actuellement sujette à des dysfonctionnements suite à la fameuse mise à jour 7.50, la Nintendo Switch n'est pas en reste. En effet, sur ResetERA et Reddit, plusieurs possesseurs de la console indiquent s'être fait pirater leur compte, sachant que les hackers passeraient par PayPal pour réaliser des achats frauduleux. En réalité, ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de cette faille de sécurité, des cas similaires ayant déjà été signalés en mars dernier ; sauf que cette fois-ci, le phénomène semble prendre de plus en plus d'ampleur.Comment les utilisateurs se sont-ils aperçus qu'il y avait des mouvements suspects sur leur compte ? Tout simplement après avoir reçu une notification de Nintendo et/ou PayPal mentionnant l'achat d'un ou plusieurs articles - la plupart du temps des V-Bucks, la monnaie virtuelle bien connue des fans de Fortnite - pour un montant allant parfois jusqu'à 200$. A priori, les connexions douteuses proviendraient de différents pays dont la Chine, la Pologne, la Russie, ou encore Israël. Informé de ce problème, Nintendo a immédiatement réagi en incitant les utilisateurs à prendre différentes mesures.La première, c'est de dissocier le compte Nintendo de celui PayPal en se rendant à cette adresse . Après vous être connecté, rendez-vous dans la section "Shopping" et cliquez ensuite sur la case "Dissocier". L'autre conseil du constructeur japonais, c'est bien évidemment d'effacer toutes les données bancaires afin qu'elles ne soient plus pré-enregistrées. Même si vous perdrez un peu de temps en les saisissant systématiquement à chaque achat, vous serez indéniablement plus serein.Enfin, il y a aussi la validation en deux étapes qui est fortement conseillée par la firme de Kyoto. Là encore, il suffit de se rendre à cette adresse après avoir téléchargé l'application Google Authenticator sur votre smartphone. Il n'est pas impossible que la prochaine mise à jour de la Nintendo Switch apporte aussi une solution supplémentaire à cette situation préjudiciable.