Switch : une nouvelle mise à jour est disponible, elle permet de corriger un problème

Pile une semaine après la dernière mise à jour de la Switch, Nintendo récidive et déploie un nouveau patch. Forcément, en aussi peu de temps, vous vous doutez que l'interface ne va pas changer radicalement. Il s'agit en fait de ce que l'on appelle un "hotfix", c'est-à-dire la correction d'un problème apparu avec l'update 10.0.1 dont Laurely vous révélait tous les secrets ici.



Aujourd'hui, le firmware 10.0.2 est désormais disponible, et en plus d'améliorer la stabilité du système (le terme marketing pour dire "colmater des brèches utilisées par ceux qui piratent la console"), il corrige un problème qui affectait le Controller Pro. Ce dernier pouvait en effet avoir des problèmes pour se connecter à la machine, ce qui faussait la calibration des joysticks. Bien.