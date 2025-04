Switch 2 : la caméra plante Piranha cache un vice, méfiez-vous avant de l'acheter

Parmi les accessoires de la Nintendo Switch 2 qu'on est prêt à acheter les yeux fermés, il y a la caméra plante Piranha qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes lorsqu'elle a été annoncée le lendemain du reveal de la prochaine console de Nintendo. Difficile de ne pas craquer face à son look implacable, mais tout était trop beau pour être vrai ; du moins dans son aspect purement technique. En effet, en se rendant sur le site My Nintendo Store, on constate que la caméra Plante Piranha propose une résolution d'à peine le 640×480, alors que la caméra standard fait bien du Full HD (1920 x 1080) sans aucun problème. Cela explique certainement la différence de prix entre les deux appareils Nintendo. Comptez 59,99€ la caméra officielle et 39,99€ pour la Plante Piranha. Si vous envisagez d'acheter une caméra Nintendo Switch 2, réfléchissez bien avant de choisir entre la qualité et un design plus cool...