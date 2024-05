Surfshark : un VPN avec des atouts imparables, petit guide de ses avantages

Avec l'explosion des plateformes de streaming et de SVOD dans le monde, proposant souvent des contenus exclusifs selon les territoires, les VPN sont devenus des outils indispensables pour les consommateurs de films, séries et même de jeux vidéo, puisqu'il est possible de payer ses jeux moins cher ! (on vous explique tout dans quelques instants). Il existe évidemment différentes marques de VPN, avec des services différents, mais s'il y a bien un service qui se distingue des autres, c'est celle de Surfshark. Et on vous explique pourquoi.

SURFSHARK EN QUELQUES MOTS

Surfshark est le seul fournisseur VPN à proposer un nombre de connexions simultanées illimité. Cela signifie tout simplement qu'il est possible de partager son abonnement avec tous vos proches pour qu'ils puissent également profiter des mêmes avantages. Mais ce n'est pas tout, on retrouve aussi d'autres fonctionnalités fort intéressantes comme Alternative ID. Il s'agit d'u ne fonctionnalité qui permet de générer une toute nouvelle identité en ligne et une adresse e-mail que vous pouvez utiliser sur Internet. De cette manière, Surfshark créé un nouveau profil avec une adresse e-mail différente et distincte pour que votre véritable identité reste secrète. Autrement, Surfshark propose aussi les mode Camouflage, Surfshark Search, l'option Dynamic MultiHop pour un double VPN, la prise en charge d'adresses IP dédiées, et enfin un générateur d'alias temporaires. Dans tous les cas, si le service n’est pas satisfaisant,





PAYER SES PRODUITS MOINS CHERS AVEC SURFSHARK





Entreprise créée en 2018, elle s'est rapidement distinguée des autres par la qualité de ses services et ses prix compétitifs, sachant qu'elle a même été soumise à des audits de sécurité approfondis par Cure53, qui est une référence en matière de cybersécurité. A tel point qu'en 2022, Surfshark et NordVPN ont fusionné ensemble, permettant d'atteindre le chiffre de 15 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde. Cela ne change pas grand-chose pour le grand public, puisque dans les faits,Parmi les détails techniques qui feront plaisir aux initiés, sachez que Surfshark dispose d'un énorme réseau de plus de 3 200 serveurs répartis dans 100 pays différents, ce qui permet bien évidemment aux utilisateurs de masquer leur adresse IP et d'avoir accès à une adresse IP virtuelle. Bien sûr, toutes les données échangées à travers ses serveurs sont chiffrées de bout en bout, ce qui garantis une connexion sécurisée et anonyme. D'ailleurs, il faut savoir que Surfshark est basé aux Pays-Bas, un État membre des 14 Eyes, qui assure une juridiction favorable à la protection de la vie privée. A noter également que Surfshark s'engage aussi à protéger contre les fuites DNS (l'équivalent d'un annuaire pour Internet) et donc de préserver la confidentialité de son utilisateur.Mais qu'est-ce qui fait que Surfshark est plus avantageux que les autres VPN ? Tout simplement parce que l'abonnement de 2 ans est le moins cherles 30 premiers jours permettent d’être intégralement remboursés

Mais ce n'est pas tout, Surfshark n'a pas que vocation à protéger votre confidentialité sur Internet, il peut également vous permettre de payer moins cher en ligne. Comme chacun sait, les prix d'un produit, quel qu'il soit, diffèrent selon le pays où il est vendu. Billets d'avion, réservation d'hôtel, tickets de cinéma et même jeux vidéo, tous ces produits proposent des tarifs qui varent selon le moment où vous consultez le site. C'est ce qu'on appelle la discrimination par les prix. Pour l'achat de billets d'avion par exemple, plus on passe du temps sur un site, il n'est pas rare de voir un prix augmenter car les données repèrent un grand intérêt via votre navigation. Les VPN comme Surfshark permettent de faire croire qu'il s'agit d'une première visite et donc de bénéficier de prix moins chers. Il faudra penser également à supprimer vos cookies au préalable et dès lors que votre VPN sera activé, vous évitez le suivi en ligne, ce qui vous permettra d'obtenur des prix non influencés par vos données personnelles. Cela fonctionne aussi pour les réservations d'hôtels puisque le principe est le même. Mieux encore, savez-vous que des VPN comme Surfshark peuvent vous faire profiter de remises géolocalisées ? En effet, certains sites proposent des réductions ou des promotions selon certaines régions ou pays, et passer par un VPN permet de profiter de ces offres spéciales. Certains sites web vont même jusqu'à adopter des prix différents en fonction de l'heure de visite et bien sûr, via un VPN, il est possible de changer le fuseau horaire.







PROFITER DE CONTENUS EXCLUSIFS EN STREAMING



Autre avantage à utiliser Surfshark : profiter de contenus exclusifs sur les plateformes de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+ ou même Paramount+. Par exemple, tous les films produits par Disney (Marvel, Star Wars, Pixar et 20th Century Studios) sont accessibles sur leur plateforme Disney+ 45 jours après leur sortie en salles aux Etats-Unis. En France, avec la chronologie des médias, il faut attendre entre 2 et 3 ans avant de pouvoir en profiter. Passer par un VPN vous permet ainsi de profiter de tous ces contenus inaccessibles en France. Il est même possible d'accéder à des plateformes qui n'existent pas dans l'Hexagone, comme HBO Max par exemple. C'est donc de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous.



Et pour les personnes qui auraient des doutes, sachez que l'utilisation d'un VPN est parfaitement légal en France, mais sachez tout de même que l’achat de produits ou de services en utilisant un VPN peut aller à l’encontre des conditions d’utilisation. Il est donc préférable de vérifier les conditions générales d’utilisation avant d'effectuer un achat, sachant que

Surfshark ne cautionne pas l’utilisation d’un VPN d’une manière susceptible d’enfreindre les conditions d’utilisation d’autres prestataires de services ou fournisseurs de biens.



