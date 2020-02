Super Smash Bros. Ultimate : y aura-t-il un troisième Fighter Pass ? La réponse officielle

Masahiro Sakurai, le boss de Super Smash Bros. Ultimate (qui décide, après proposition de Nintendo, qui intégrera le roster) : l'homme vient de déclarer que le titre n'aura pas... de Fighter Pass 3.



C'est forcément un peu décevant pour les mordus d'Ultimate, mais c'est comme ça : d'ici 2021, le hit de Big N en aura donc fini avec les DLC. Au passage, le développeur avoue que la conception d'un tout nouvel opus n'est pas à exclure, ce qui n'est évidement pas une surprise.



Concernant le deuxième Fighter Pass, Sakurai San confirme aussi que tous les personnages ont déjà été décidés en interne : il ne reste donc plus qu'à attendre sagement pour une officialisation. À savoir qu'après leur arrivée, le casting du soft sera gonflé à 88 bonhommes au total. Quand-même, oui.





