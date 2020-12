Super Nintendo World : les bracelets connectés seront compatibles avec la Switch, explications

Il y a 10 jours, Nintendo nous faisait la visite de son Super Nintendo World, dont les portes ouvriront le 4 février 2021 au parc Universal Studios Japan, situé dans la ville d'Osaka. Une visite réalisée par Shigeru Miyamoto himself, qui nous permettait de découvrir quelques unes des activités qui seront disponibles dans cette zone entièrement dédié à l'univers de Mario et de sa grande famille. Parmi les découvertes de la vidéo-visite de 15 minutes, on apprenait l'existence de bracelets connectés permettant d'interagir avec certains éléments du décor tels que des blocs, des symboles et les différents restaurants. Ces fameux bracelets ont un nom spécifique, il s'agit des Power Up Band et il en existe six au total, chacun représentant un personnage bien connu (Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad et Daisy).On en sait un peu plus sur l'utilité de ces Power Up Band, qui auront une existence en dehors du parc Super Nintendo World, puisqu'ils feront aussi office d'amiibo. Nintendo a en effet ouvert une page dédiée à ces bracelets connectés pour nous expliquer qu'ils seront compatibles avec la Nintendo Switch et pourront du coup débloquer des bonus dans certains jeux. On imagine que Nintendo jouera sur la corde sensible de la collectionnite aigüe de ces plus grands fans pour les pousser à récupérer l'ensemble des 6 bracelets, qui permettront d'obtenir du contenu spécifique selon le personnage. Y pas à dire, ils sont forts chez Nintendo pour nous rendre accroc.