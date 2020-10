Super Nintendo World : l'espace consacré à Mario ouvrira bien avant les JO de Tokyo en 2021

Hollywood

Pour ceux qui ne seraient pas au courant, rappelons que dans l'espace Super Nintendo World, les visiteurs pourront s'équiper d'un bracelet connecté qu'ils devront synchroniser avec une application mobile. Ainsi, ils auront la possibilité de récupérer des pièces, des étoiles et des tampons, sachant que des blocs "?" seront disséminés un peu partout. Un classement affichera les scores en temps réel histoire de stimuler les participants, et on pourra même partir à la recherche de trois clés pour arracher les Golden Mushrooms des mains de Bowser Jr.

Nintendo fait savoir par le biais d'un communiqué officiel que l'espace Super Nintendo World du parc d'attractions Universal Studios Japan basé à Osaka, ouvrira ses portes au printemps 2021. Une nouvelle qui devrait certainement ravir/soulager les fans de Kyoto, le projet devant, à l'origine, être lancé cette année avant que la COVID-19 ne vienne chambouler les plans des différentes parties impliquées. Ce n'est pas plus mal finalement, étant donné que les Jeux Olympiques d'Eté 2020 de Tokyo ont également été repoussés à 2021.En attendant, le constructeur japonais - toujours à Universal Studios Japan - procédera à l'ouverture d'un café dédié à la gloire de Mario et de Luigi. D'après ce que l'on nous explique, et ça ne surprendra pas les amateurs du genre, les visiteurs pourront y savourer différents plats et élixirs qui parleront aux inconditionnels du Royaume Champignon. Ce n'est pas tout, puisqu'une boutique permettra ensuite de s'offrir quelques goodies dont le prix n'a pas encore filtré. Précisons que ce café se trouvera dans la zone ou a été recréé