Super Mario Le Film : un extrait de Mario débarquant au Royaume Champignon

Tom Delaney dans Modern Family, le comédien est venu présenter un extrait du film d'animation. Il s'agit du passage où Mario débarque pour la première fois dans le Royaume Champignon, et se retrouve décontenancé par les innombrables passages en suspension, quand il ne s'agit pas des tuyaux à emprunter, qui mènent vers le château de la Princesse Peach. Et oui, l'heure est grave, non seulement Bowser veut s'emparer du pays, mais en plus, il détient Luigi avec lui. Cet extrait permet de confirmer que Nintendo et le studio Illumination ont tout compris à l'adaptation parfaite du jeu vidéo, avec un rendu visuel incroyable, des animations ultra soignée, une mise en scène inventive et des références dans tous les sens. A moins d'un accident de parcours, on ne voit pas comment ce Super Mario Bros Le Film sera une déception.



La sortie au cinéma est attendue pour le 29 mars 2023 en France et le 7 avril aux Etats-Unis.



Petite surprise que personne n'a vu venir, Super Mario Bros Le Film était présent sur la scène des Game Awards 2022 grâce à l'intervention de Keegan-Michael Key, qui interprète Toad dans la version américaine. Connu pour son rôle de