Super Mario Bros Le Film : le design de Peach a fuité, elle ressemble à une princesse Disney

Depuis la diffusion du premier trailer du film d'animation Super Mario Bros hier soir, le monde entier est en émoi ; sans doute surpris de la grande qualité d'une oeuvre qui s'annonce plus que prometteuse. Au-delà d'un monde enchanteur et d'animations qui prouvent que Nintendo et les studios Illumination ont travaillé main dans main, c'est le nouveau design de Mario qui a fait l'unanimité. Fidèle à la version du jeu vidéo, le Mario de Chris Pratt a toutefois eu quelques réajustements subtils, afin de lui donner un aspect un peu plus humain. Le rendu a été validé par la plupart des joueurs, tout comme le design de Toad, de Bowser et de Luigi qui ont également été accueilli dans la joie et l'allégresse. Comme l'a dit Shigeru Miyamoto hier soir en préambule de la bande annonce lors du Nintendo Direct, d'autres informations et trailers seront publiés dans les mois prochains, d'ici à la sortie calée au 29 mars 2023. Mais c'était sans compter la puissance des leaks qui viennent de révéler le nouveau visage de la Princesse Peach, elle aussi modernisée pour les besoins du film d'animation. La dulcinée de Mario n'a jamais été aussi mignonne, mais semble toutefois cacher un caractère bien trempé. Il n'est d'ailleurs pas interdit que son tempérament un peu cruche dans le jeu vidéo ait été changé pour le film, histoire d'en faire une femme forte et marquée. Dans tous les cas, c'est encore une fois validé.