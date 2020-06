Summer of Gaming : IGN décide également de repousser le coup d'envoi de son salon digital

A l'instar de CD Projekt Red avec Cyberpunk 2077 , IGN a également pris la décision de repousser le coup d'envoi du Summer of Gaming en raison des émeutes qui sévissent actuellement aux Etats-Unis. "Nous sommes solidaires avec la communauté Noire et condamnons le racisme, assurent nos confrères . Par respect et soutien de ceux qui demandent légitimement la justice et le changement à travers les États-Unis et le monde, IGN reporte le lancement de son événement Summer of Gaming au 8 juin. Aujourd'hui, IGN participe au Blackout Tuesday, un jour de réflexion, d'action et d'implication pour un réel changement."

Ils ajoutent : "IGN va diriger des donations pour soutenir le fond légal de défense NAACP, une organisation qui aide à l'action légale et le changement sur le long terme, et aussi durant notre émission d'actualité quotidienne NG+. Notre société soeur, Humble Bundle, a annoncé 1 million de dollars de fond dédié à aider les jeux publiés par des développeurs noirs. C'est un début, mais nous sommes dévoués à soutenir le changement sur le long-terme. Nous aurons d'autres informations sur la manière dont nous continuerons notre combat pour la justice." On rappelle qu'à l'origine, le Summer of Gaming devait débuter le 4 juin.



IGN et CD Projekt RED ne sont pas les seuls à réagir de la sorte, puisque Sony Interactive Entertainment a par exemple reporter à une date ultérieure la présentation de la PS5. Il ne serait pas étonnant que la liste s'allonge, d'ailleurs.