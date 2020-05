Summer Game Fest 2020 : voici une partie du programme, une surprise pour le 12 mai

La semaine dernière, Geoff Keighley - connu pour être derrière le maître de cérémonie des Game Awards - a annoncé le Summer Game Fest 2020 . Contrairement aux autres événements (Future Games Show, Summer of Gaming entre autres) qui tenteront, eux aussi, de combler le vide laissé par l'E3 2020, les festivités s'étaleront sur quatre mois. D'ailleurs, le site officiel vient de dévoiler le programme : le coup d'envoi sera donné par l'Inside Xbox qui, on le rappelle, aura lieu demain à 17h.Ensuite, Geoff Keighley interviendra le 12 mai à 18h pour annoncer un jeu ; "une surprise", est-il indiqué. Du 9 au 14 juin, ce sera au tour du Steam Game Festival : Summer Edition (durant lequel des démos jouables seront proposées sur la plateforme de Valve) de prendre les commandes. Nul doute que les joueurs feront une petite pause le 11 juin, le temps de voir ce qu'ont préparé les développeurs de CD Projekt pour Cyperpunk 2077 (l'heure du rendez-vous n'a pas encore été spécifiée). L'EA Play d'Electronic Arts, pour sa part, est programmé pour le 12 juin à 1h du matin.Le 11 juillet sera consacré au TennoCon 2020 ; compte tenu du contexte actuel, les organisateurs ont opté pour un format en ligne, ce qui devrait consoler les adeptes de Warframe. Enfin, le 24 août, le Gamescom : Opening Night Live (20 heures) se chargera de conclure le Summer Game Fest 2020. D'après ce que l'on nous explique, il ne s'agit pas du planning complet, l'ajout d'autres événements étant d'ores et déjà prévu. Pas de panique donc si des éditeurs de renom manquent à l'appel, on peut compter sur Geoff Keighley pour les rallier à sa cause.