Street Fighter 6 et Marvel vs Capcom 4 seraient en développement selon un joueur e-sport

Clairement l'un des pionniers en termes de jeu de baston, Capcom pourrait visiblement en avoir sous le coude à en croire Ryan Ramirez, aussi connu sous le nom Filipino Champ : ex-champion du monde de l'EVO et joueur e-Sport renommé, le bonhomme prétend que Street Fighter VI et Marvel vs Capcom 4 sont tous deux en développement depuis des années dans les couloirs de la firme d'Osaka.



Toujours selon lui, le premier aurait dû être annoncé lors d'un événement organisé autour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : comme chacun le sait, la compétition sportive a été décalée à l'année prochaine à cause du coronavirus et la mise en lumière du projet aurait, elle aussi, été retardée. Pour combler le manque, Capcom aurait alors planché rapidement sur la Saison 5 de Street Fighter V.



Filipino Champ rajoute également que Marvel vs Capcom 4 serait en conception depuis 2018 et que les discussions avec Marvel seraient toujours en cours pour inclure tel ou tel super-héros : concernant la sortie, l'homme ne mentionne que la PS5 (pour le moment, du moins), au contraire de Street Fighter VI qui se destinerait également à la Xbox Series X et à la Switch.



De bien belles rumeurs, plutôt valables quand on sait l'importance commerciale de ces deux franchises, qui demandent toutefois de ne pas être prises pour argent comptant tant que Capcom n'aura pas fait de déclaration officielle. Les pincettes sont de rigueur, comme toujours.