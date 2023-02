Street Fighter 6 : Cammy, Zangief et Lily sont les 3 derniers persos au lancement du jeu

Un après le début de son annonce, Street Fighter 6 arrive enfin au terme des présentations de l'ensemble des personnages qui constitueront le roster de lancement en juin prochain. C'est en effet lors du State of Play du 23 février 2023 que l'éditeur japonais a révélé les combattants Cammy, Zangief et Lily, accompagné d'un gros trailer de gameplay. Si Cammy et Zangief n'ont plus besoin d'être présenté, il est néanmoins agréable de voir leur nouveau look et leurs attaques emblématiques revisité. Zangief par exemple n'a jamais paru aussi massif et semble désormais assumé son statut de catcheur avec la petite tenue qui va bien. Sa masse musculaire et sa force herculéenne lui permet d'embarquer n'importe quel adversaire en l'air avant de retomber avec fracas au sol. Quant à Cammy, il est appréciable de la voir moins sexualisée par le passé avec une tenue plus appropriée pour les moeurs d'aujourd'hui. On notera aussi qu'elle a laissé tomber ses longues nattes pour une coupe plus contemporaine.Reste alors Lily, nouvelle venue dans le roster, et dont les ressemblances avec T. Hawk ne sont pas anodines, puisqu'elle est une descendante de la tribu Thunderfoot. Sa grande force, c'est de pouvoir parler avec les esprits de la nature et de se balader avec des massues de guerre. Pour ce qui concerne ses attaques, il s'agit de Condor Dive, Condor Spire et Tomahawk Buster, auxquels on peut rajouter les Super Art de niveau 1, à savoir Breezing Hawk, et les plaque au sol avec son Super Art de niveau 3, Raging Typhoon. Avec ces 3 combattants en plus, c'est une liste de 18 personnages qui seront présents au lancement, dont les 8 emblématiques.- Ryu- Ken- Chun-Li- Guile- Zangief- E. Honda- Blanka- Dhalsim- Cammy- Juri- Dee Jay- Luke- Lily- Jamie- Kimberly- Manon- Marisa- JP

La sortie de Street Fighter 6 est calée au 2 juin 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et PS4. Pas de version Xbox One comme vous pouvez le constater.