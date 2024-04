Star Wars Outlaws : enfin un Star Wars sans sabre-laser, nouveau gameplay

Depuis qu'il a été révélé au grand jour il y a quasiment un an, Star Wars Outlaws est devenu un jeu qu'on liste dans les titres les plus attendus de l'année 2024. Il faut dire qu'Ubisoft a mis les petits plats dans les grands pour son premier jeu Star Wars, après avoir décroché la timballe auprès de Disney et de Lucasfilms en 2021. Du coup, l'éditeur français a demandé à l'un de ses plus prestigieux studios, Massive Entertainment, de bosser dessus. Ce sont les développeurs des deux premiers The Division, mais aussi du récent Avatar Frontier of Pandora, des titres imparfaits certes, mais qui possèdent chacun une forte personnalité et des idées de game design intéressantes. Alors attention, Massive n'est pas tout seul sur le projet, 7 autres studios d'Ubisoft les accompagnent car les ambitions sont énormes avec ce Star Wars Outlaws, qui est considéré en interne comme un AAAA.







Et pourtant, quand les 10 minutes de gameplay sont tombés, pas mal de personnes sont restés sur le cul face à la qualité des graphismes, des animations et les promesses de gameplay. Mais on sait aussi qu'Ubisoft sont les champions quand il s'agit de jouer de la flûte et que le mot downgrade est souvent associé à eux. A quelques mois de la sortie du jeu, un nouveau trailer vient de tomber. Je vous propose qu'on le regarde ensemble et qu'on fasse un débrief de ce qui nous attend dans ce Star Wars sans sabre-laser. Et rien que ça, c'est déjà la marque du bon goût.







QUADRUPLE AAAA



2"45 min pour en savoir un peu plus sur l'histoire de ce Star Wars Outlaws, qui je vous le rappelle, sera un open world dont la direction artistique a été fortement inspirée par la trilogie originale, ne serait-ce que par la bande-son qui nous avait déjà donné des indices en Juin 2023. Mais avec ce Story Trailer, c'est confirmé, Kay Vess va croiser des personnages importants de la première trilogie, puisqu'on aperçoit Jabba the Hutt, mais aussi Han Solo, alors ok, dans son cercueil de carbonite. Ubisoft va-t-il faire intervenir d'autres personnages clefs de la première trilogie ? C'est évidemment une question qui brûlent toutes les lèvres et si c'est vraiment le cas, c'est le genre de surprises qui est gardée pour que la surprise soit totale. En attendant, on peut donc constater que Massive Entertainment a bien fait d'opter pour approche différente de ce qui se fait habituellement. Généralement, quand on dit Star Wars, que ce soit dans les films, les séries ou les jeux vidéo, c'est automatiquement du Jedi, l'Empire, les rebelles, mais trop rarement les hors-la-loi.







C'est justement la direction prise par ce Star Wars Outlaws qui va nous faire incarner cette jeune femme, Kay Vess, enfin Kay c'est son prénom et Vess son nom de famille, et c'est l'actrice Humberly González qui l'incarne. Il s'agit d'une contrebandière, qui donne effectivement l'impression d'être une version féminine de Han Solo. Son côté un peu casse-cou, impétueuse, qui n'a pas peur du danger et qui est prête à tout pour récupérer des sous ou des artefacts rares dans la galaxie. Et surtout, ce qui fat qu'elle sort du lot, c'est qu'elle n'a pas besoin de sabre-laser pour se défendre, puisque Kay est plutôt du genre fine gâchette, avec des gros blasters qui font piou piou. Et ça, ça fait un bien fou que Star Wars sorte de sa zone de confort.







PAS SI MÉCHANT ?



On le sait, Kay sera accompagnée d'une petite créature, répondant au nom de Nix, interprété par le comédien Dee Bradley Baker, et qui suivra Kay partout. Au-delà de lui tenir compagnie et d'être un bon moyen de vendre des peluches et des jouets par la suite, Nix aura aussi un rôle dans le jeu, puisqu'il pourra distraire les ennemis lors des phases d'infiltration et ainsi permettre à Kay de passer la vigilance de gardes, se faufiler dans des conduits inaccessibles pour un être humain, et même activer des leviers, tout ça à la demande de Kay qui pourra lui donner des ordres donc.



Ce Story Trailer permet aussi de mettre un visage sur l'antagonite principal du jeu, de son nom Sliro, qui semble être à la tête de tous les syndicats du crime de la galaxie, et soyons honnête, il manque clairement de charisme. C'est même Monsieur tout le monde j'ai envie de dire. Alors certes, son grand manteau manteau façon Jon Snow lui donne une certaine carrure, mais physiquement, son faciès est assez bateau. Il n'a pas de traits spécifiques pour le caractériser et j'espère que son écriture sera suffisamment fine pour en faire un méchant digne de ce nom.







LE PLUS AMBITIEUX DES OPEN WORLD UBI ?



Alors bien sûr, Kay va croiser la route d'autres protagonistes, avec lesquels elle va tisser des liens. On voit d'ailleurs un certain Zerek Besh qui peut soit être un bon allié, soit un traitre qui va se faire avoir par l'envie de récupérer plus gros. On verra, pour le moment, on n'en sait rien. On est certain en revanche que l'histoire de ce Star Wars Outlaws se situera entre les événements de L'Empire contre-attaque et ceux du Retour du Jedi. Il a été précisé que Les Rebelles et l'Empire se livrent à une véritable guerre civile, ce qui va permettre aux syndicats et autres organisations malfaisantes de profiter de la situation pour se faire un maximum d'argent avec un minimum d'effort.



D'ailleurs, le Story Trailer n'ira pas plus loin, mais nous rappelle en fin de vidéo que le jeu promet aussi beaucoup d'action. Et fort heureusement, c'est Star Wars et on pourra donc compter sur de l'exploration de plusieurs planètes vu que Kay sera aussi équipée d'un vaisseau. D'ailleurs, dans plusieurs interviews, Julian Gerighty, le creative director du jeu, a confirmé qu'il sera possible d'être sur une planète, à pied ou aux commandes de son speeder, de monter dans un vaisseau, de décoller, de se rendre dans l'espace et d'aller sur une autre planète, le tout en une seule session. Qu'est-ce que ça veut dire une seule session ? Seamless ? On attend de voir ça avant de s'exciter comme des puces. Concernant le gameplay, on n'a pas plus d'informations, mais on va rappeler pour les gens qui prennent le train et qui n'avaient pas vu ls 10 min de gameplay que ce Star Wars Outlaws veut prouver qu'on pourra faire un maximum de choses. Exploration, infiltration, discussion avec les PNJ, conduite de différents véhicules dont ce fameux speeder qui a l'air super cool à piloter, gunfights au blaster, combats au corps-à-corps, phases d'escalades avec grappins, énigmes à résoudre, etc.









Ubisoft a aussi précisé que la structure de Star Wars Outlaws s'organisait autour de trois axes majeurs : des villes denses et très étendues, des environnements naturels très vastes et riches en secrets, et enfin l'espace dans lequel on pourrase se battre depuis son vaisseau. Star Wars Outlaws est un jeu ambitieux, qui fait envie aussi, et sa proposition originale qui sort des sentiers battus du jeu Star Wars classique avec les mêmes thématiques qui tournent en boucle annonce un jeu qui devrait faire mouche si les promesses sont tenues. Après, on connaît la maison Ubisoft, toujours pleine de promesses et d'envie, mais avec une exécution pas toujours exemplaire et certains choix maladroits ou bancal, comme on a pu le voir avec Avatar récemment. Après justement, vu ce que Massive a délivré en termes de rendu visuel sur Avatar, il y a p'tet une chose sur laquell Star Wars Outlaws devrait être fidèle aux promesses, ce sont ses graphismes. En tout cas, on croise fort les doigts !