Star Wars KOTOR : un nouvel épisode serait en développement, et pas chez Electronic Arts

Nate Najda. Toujours est-il que depuis 2019, nombreux sont les révélations faites autour de KOTOR et il n'est pas impossible que Disney, à travers LucasFilm Games ait décidé de faire revenir des licences chères dans le coeur des joueurs.

Cela fait des années que des rumeurs sur le retour probable d'un Star Wars Knights of the Old Republic (KOTOR) circule sur les Internets. Il est vrai que les deux premiers épisodes, sortis en 2003 puis en 2004 sont restés dans l'inconscient collectif comme des référénces du RPG dans l'univers Star Wars. Mais depuis quelques heures, de nombreux insiders commencent à évoquer sérieusement le retour la licence, expliquant même que Electronic Arts n'est plus dans le coup. D'ailleurs, il semblerait que la firme américaine ait beaucoup perdu depuis les échecs des deux Star Wars Battlefront et que la réssurection du label LucasFilms Games profitent aux autres studios et éditeurs. On se rappelle évidemment de l'annonce du jeu Star Wars en open world récupéré par Ubisoft, ou du come-back inattendu d'Indiana Jones par MachineGames (Wolfenstein) via Bethesda.D'après le toujours très informé Jason Schreier , il est quasiment impossible de deviner l'identité du studio qui est aux commandes du projet. Non pas qu'il s'agisse d'un studio inconnu aux bataillons, mais plutôt un studio on ne pense absolument pas quand on évoque le nom de Star Wars à en croire les paroles de Shinobi602 , un autre insider qu'on connaît aussi sous le nom de