Le label LucasFilm Games ressuscité pour regrouper tous les jeux Star Wars

Voilà une annonce que personne n'attendait et qui risque de faire plaisir aux vieux de la vieille. Sans doute pour renouer avec un passé glorieux, Disney a donné le feu vert pour ressusciter le label Lucasfilm Games que les quarantenaires et plus connaissent bien. En effet, la marque a été utilisée de 1982 à 1989 avant de devenir la LucasArt Entertainment Company qu'on a tous connu, branche qui fut fermée par Disney en personne lors de l'acquisition de la licence le 3 avril 2013. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis et Disney souhaite unifier son empire et à partir de maintenant, que les jeux soient développés par Electronic Arts ou un autre éditeur ou studio, ils seront systématiquement estampillés du sceau LucasFilm Games.Histoire d'ailleurs de marquer le coup, un trailer de plus de 2 minutes a été publié pour qu'on puisse le constater de ses propres yeux. Pêle mêle, on retrouve dans ce trailer du Star Wars Jedi : Fallen Order, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Star Wars Battlefront II, Star Wars : The Old Republic, Star Wars : Galaxy of Heroes, ou bien encore Star Wars Squadrons. Dans le communiqué partagé sur le site officiel de Star Wars , il y a une prise de conscience de l'héritage de LucasFilm dans le jeu vidéo, et Disney souhaite renouer avec ces moments de rêve et que tout cela soit signe de qualité. C'est tout le mal qu'on leur espère.