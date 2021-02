Star Wars : Electronic Arts n'a pas peur de la concurrence d'autres éditeurs, bien au contraire

C'est à l'occasion d'un échange avec ses actionnaires que Electronic Arts est revenu sur la question de la licence Star Wars, désormais mise en concurrence par un Disney qui a visiblement mal vécu les dramas autour des deux Star Wars Battlefront. On le sait depuis peu, d'autres éditeurs et studios entrent dans la danse, Electronic Arts n'ayant perdu l'exclusivité de la production des jeux vidéo estampillés Star Wars. Pour commencer, EA a tenu à rappeler que son partenariat avec Disney a quand même pu générer la coquette somme de 3 milliards de dollars de chiffres d'affaire. Pas moins de 52 millions de jeux vendus, parmi lesquels on retrouve Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi : Fallen Order et Star Wars Squadrons. Mais le clutch de la franchise opérée par EA reste Star Wars : Les Héros de la Galaxie, un mobile qui a enregistré à lui tout seul un milliard de dollars de recettes depuis sa sortie en 2015. Histoire d'ailleurs de montrer que la concurrence d'Ubisoft et d'autres studios ne fait pas peur à Electronic Arts, son PDG Andrew Wilson a pris la parole pour exprimer sa toujours motivation :





L'arrivée d'autres studios à produire des jeux Star Wars ne change en rien notre motivation envers cette licence ou notre capacité à sortir le nombre de jeux nécessaire. Nous avons un partenariat de longue date avec Disney et vous pouvez vous attendre à des investissements supplémentaires sur Star Wars. Cette collaboration a été très rentable jusqu'à présent avec plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ne vous attendez pas à une baisse du nombre de jeux.

Bien sûr, d'autres sujets autre que Star Wars ont été abordés lors de cette réunion extraordinaire, notamment sur des licences telles que FIFA, Apex Legends et Les Sims 4.