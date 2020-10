Stadia : on peut enfin voter et influer dans la partie d'un streamer

Si Stadia a fait un tas de promesses lors de son annonce par Google, son arrivée sur le marché fut quelque peu décevante puisque le géant américain n'y avait finalement inclus que peu de fonctionnalités. Petit à petit, le membre des GAFA a déployé de plus en plus de features et, aujourd'hui, la plateforme s'appuie sur une complémentarité toute autre : l'option "Crowd Choice", initialement présentée par la firme, débarque donc dans Stadia et c'est plutôt une bonne nouvelle.Plus précisément, celle-ci permet à des internautes de voter lors de la partie d'un streamer pour influer sur sa direction : en l'occurrence, le seul jeu compatible avec Crowd Choice est Dead by Daylight, où l'audience pourra ainsi choisir d'incarner un tueur en série ou un survivant. Bientôt, Baldur's Gate III lui aussi proposera au public de choisir pour telle ou telle option de dialogue, et ainsi orienter la direction d'une session de jeu. Une excellente manière d'impliquer la communauté auprès des acteurs du divertissement : on espère que de nombreux autres développeurs rendront leurs productions compatibles, eux aussi.